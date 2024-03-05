لمرضى السكر.. تنبيه مهم من هيئة الدواء بشأن الحصول على العلاج في رمضان

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا للتعامل مع الأدوية الخاصة بمرضى السكر في رمضان، أوضحت خلاله أنه يجب على مريض السكر زيارة الطبيب لتقييم حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان قادرًا على الصيام بشكل آمن، منوهة بضرورة تغيير المواعيد الخاصة بالعلاج، نظرا إلى وجود مجموعة من المرضى ممنوعين من الصيام.

وأشارت هيئة الدواء من خلال الدليل الإرشادي التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنه في حال الحصول على عقار Gliclazide لا بد أن يؤخذ مرة واحدة عند الفطار، موضحة أنه إذا كان السكر متحكما فمن الممكن تقليل الجرعة، وإذا كان العلاج يؤخذ مرتين، سيكون واحدا عند الإفطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكما فيه أكثر، يفضل تقليل جرعة السحور.

أفضل موعد للحصول على علاج السكر

أما إذا كان المريض يستخدم عقار Metformin يؤخذ 500 ملليجرام مرة واحدة، ويؤخذ القرص عند الفطار، أما إذا كان يؤخذ قرصين في اليوم 500 ملليجرام أو 500، فيؤخذ واحدا عند الإفطار وآخر مع السحور، وإذا كان المريض يستخدم ثلاثة أقراص يوميا، فيفضل أخذ قرصين بعد الإفطار، والثالث وقت السحور، أما إذا كان يأخذ أربعة أقراص، فقرصين عند الفطار، وقرصين مع السحور.

علاج مرض السكر في رمضان

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمنظم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كان قرصا أو قرصين أو ثلاثة، مشددة على أهمية العودة إلى الطبيب لصيام صحي وآمن دون حدوث أي مضاعفات صحية.