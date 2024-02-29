هل يمكن لمريض الضغط المرتفع الصيام في رمضان؟.. هيئة الدواء توضح

قدّمت هيئة الدواء المصرية، عدّة نصائح لمرضى ضغط الدم، موضحة أنّ سببه الرئيسي قد يكون تغيير عادات النوم أو طريقة الطعام، ناصحة المرضى بزيارة الطبيب قبل شهر رمضان لتحديد القدرة على الصيام من عدمه.

هل يمكن لمريض الضغط المرتفع الصيام؟

وأشارت الهيئة إلى أهمية الإدارة الفعالة لنمط الحياة وأخذ الأدوية اللازمة، مطمئنة مرضى الضغط المرتفع من إمكانية الصيام بشكل آمن حال اتباع تعليمات وإرشادات الطبيب.

5 نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

وقدّمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان، كما يلي.

- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ.

- التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية.

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ​​

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، والتركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون​.​

- التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.​