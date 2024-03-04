رسالة مهمة من «الصحة» بشأن الإنفلونزا المنتشرة بين المواطنين حاليا

أصدرت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين، بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد من اختلافات في درجة الحرارة، بين الارتفاع والانخفاض.

وقالت وزارة الصحة في تقرير رسمي، إن الفيروسات التنفسية المختلفة، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية، تنتشر خلال التقلبات الجوية.

إرشادات مهمة للحماية من الإصابة بالإنفلونزا المنتشرة

حددت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات والتعلميات التي يجب اتباعها للوقاية من الإنفلونزا الموسمية خلال الفترة الحالية، وجاءت على النحو التالي:

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

طالبت الوزارة المواطنين، بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستسفارات، والعمل على تقديم الرعاية الطبية المختلفة، وإزالة أي معوقات أمام المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطن.