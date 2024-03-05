وفد «طاقة النواب» يشيد بإنجازات المشروعات قومية خلال زيارة حقل ظهر للغاز اليوم

يبدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في زيارة برلمانية برئاسة طلعت السويدي، إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي بمحافظة بورسعيد، إذ زارت اللجنة عددًا المشروعات الطاقة.

حقل ظهر

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إنَّ اللجنة تقوم بزيارة حقل ظهر و تلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.

وأوضحت النائبة رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة بـ مجلس النواب أنَّ الزيارة تأتي في إطار نشاط اللجنة لمتابعة المشروعات الكبرى خاصة حقل ظهر الذي يعد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي في مصر نموذج للاستثمارات الأجنبية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكّد النائب أحمد العقاطي أهمية الزيارةـ إذ يعد حقل ظهر من أهم المشروعات المصري وحقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017 وحققت مصر بعدها بعام الاكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليارات قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.

وأشارت النائبة عفاف زهران عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أنَّ مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدة أيضا بنجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، مشيدة بالمشروعات الاستثمارية في وحجم الإنجازات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه.

وقالت النائبة سناء حسان على هامش الزيارة، إنَّ حقل ظهر من أهم الاكتشافات البترولية لإنتاج الغاز في مصر والذي ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتوجه إلى التصدير، مشيدة بما تحقق من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية في كل المجالات.

فيما أوضحت النائبة صفاء جابر أنَّ الزيارة تأتي في توقيت مهم لتفقد المشروعات الكبرى مع حرص الرئيس السيسي الدائم على المشروعات القومية ومن أبرزها مشروعات الطاقة، إذ يعد قطاع البترول والطاقة من أنجح القطاعات.

لجنة الطاقة بمجلس النواب

فيما أكّدت النائبة هويدة طعيمة أنَّ لجنة الطاقة حريصة كل الحرص على متابعة المشروعات الكبرى خاصة مشروعات الطاقة التي تعد من أهم المشروعات القومية، مضيفة أنَّ حقل ظهر من أكبر حقول الغاز في المنطقة وهناك اكتشافات جديدة تساعد في تحقيق التوجه المصري للتجول لمركز إقليمي للطاقة.

ويضم الوفد البرلماني عددًا من النواب من بينهم رشا رمضان ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة، وخالد عبدالمولى أمين سر اللجنة، والنواب ووجيه أباظة وأحمد العقاطي وأحمد الخشن والنائب أحد عبدالفتاح الشهير بـ دودو العمدة وخالد مشهور وعبدالله لاشين وعبدالباقي تركيا وعلاء عبدالنبي وسامح حبيب وعبدالله لاشين وأحمد حجازي وإيهاب عبدالعظيم وحسام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب، كما شارك الوفد النائبات سناء حسان وهويدة طعيمة وعفاف زهران وصفاء جابر وآية فوزي فتى والنائبة نشوى رائف.