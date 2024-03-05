رئيس «مياه المنيا» يستقبل أعضاء مجلس النواب لمتابعة وحل شكاوى المواطنين

استقبل المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة النائب علي بدوي والنائب محمد نشأت العمدة والنائب أشرف عبد العزيز الأحمداوي والنائب توحيد تامر؛ لمناقشة وحل شكاوى المواطنين عن مركزي المنيا وسمالوط.

تحسين خدمات المياه والصرف الصحي

خلال اللقاء، قال رئيس مياه المنيا إن هذه اللقاءات بمثابة قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذي والشعبي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم، خلال الفترة المقبلة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

وأشار «جبر»، إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة تهدف لتحقيق الصالح العام لهم.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

كما استمع للطلبات المقدمة واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، وبهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحي.