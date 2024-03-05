وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ختام فعاليات الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت يعد واحدا من أبرز الفعاليات الفنية العالمية التي يحرص كبار النحاتين في العالم على المشاركة فيه ومتابعة نتائجه، لما له من ارتباط وثيق بحضارة مصر القديمة، وأعمال منحوتة من جرانيت أسوان الشهير.

اختيار 8 فنانين من أهم النحاتين على المستوى الدولي

وأوضح قانوش أنه تم اختيار 8 فنانين من أهم النحاتين على المستوى الدولي والمحلي بواقع 4 مصريين و4 أجانب يمثلون كل من روسيا الاتحادية وإسبانيا والصين بولندا، إضافة إلى 3 من شباب النحاتين الواعدين، قدموا على مدار 50 يوما أعمالا جادة سواء من حيث الشكل أو المضمون عبر أعمال ذات أحجام صريحة عالجت قضايا إنسانية وتاريخية، مشيرا إلى أن إبداعات الفنان المصري قديما وحديثا لا تنتهي تحت شمس أسوان.