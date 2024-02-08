فرق الإنشاد الديني تحيي حفل وزارة الثقافة بذكرى الإسراء والمعراج

انتهت منذ قليل احتفالية قصور الثقافة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي أقيمت على مسرح السامر، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ونفذت الاحتفالية الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية، والتي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

حضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد إلى المسرح الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية، ورحب بالحضور وقال: كل سنة وحضراتكم طيبين، حفل جديدة من حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومشاركة فعالة بحفل ليلة الإسراء والمعراج كل عام وحضراتكم طيبين وكل مرة وحضراتكم منورين المسرح والمسارح الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبه، وعد الفنان تامر عبدالمنعم الحضور بحفلات جيدة خلال الفترة المقبلة.

أحيا الحفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة بورسعيد للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية.