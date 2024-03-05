الفريق أسامة عسكر يتفقد منظومة التدريب القتالي بتشكيل في الجيش الثاني الميداني

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية.

وألقى اللواء أركان حرب محمـد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلو الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل، كما قام بالمرور على ميادين ونقاط التدريب وناقش عدد من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ في التدريب.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين، مشيدًا بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف.

أعقب ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش، حيث استمع إلى عرض التقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الاستعداد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، كما قام بفرض عدد من المواقف والسيناريوهات الطارئة التي قامت هيئة قيادة الجيش بالتعامل معها بالأسلوب الأمثل مما يعكس مدى ما وصل إليه مقاتلو الجيش الثاني الميداني من جاهزية قتالية عالية والقدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهة كافة التغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.