«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن تكتل البريكس ومستهدفات عوائد النقد الأجنبي

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن «تكتل البريكس ومستهدفات عوائد النقد الأجنبي»، وتحدث الحضور عن أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وهي نظام اقتصادي عالمي جديد يساهم في الناتج القومي العالمي، وفي التجارة العالمية بنسبة 28%، وانضمام مصر لها دلالة على ثقة الاقتصاد الدولي في الاقتصاد المصري.

صالون التنسيقية

وأكد الحضور أنّ هناك العديد من المزايا لانضمام مصر إلى البريكس، أبرزها الاستفادة من تبادل العملات المحلية، كما أنّ دول البريكس تمتلك اقتصادًا متنوعًا ومتكاملًا.

وأوصى الحضور بأهمية ضبط معدلات النمو وتوقيته وفهم اقتصاديات الدول التي تحت مظلة البريكس، كما أوصى الحضور بأهمية جاهزية الدولة خاصة الجهاز الحكومي لاتفاقية البريكس والقضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة والعمل على تطويره.

وأوصى الحضور بأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات ولائحته التنفيذية، والعمل علي تقوية العلاقات الخارجية لدول التي تحت مظلة اتفاقية البريكس للاستفادة من الاتفاقية ونقل الخبرات إلى مصر.

كما أوصى الحضور بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها مصر، كالكوميسا والكويز، وتحديد قطاعات للعمل فيها مثل البتروكيماويات، كما أوصى الحضور بالاستفادة من الخبراء ووضع رؤية واضحة في مسألة الضرائب.

وأدار ورشة العمل النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد أبو النجا عضو التنسيقية، بمشاركة علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة إيمان موسى، وباسم لطفي، وشريف الرفاعي، وكامل كامل، أعضاء التنسيقية.

كما شارك في الورشة الدكتور محمود أبو العيون رئيس البنك المركزي الأسبق، والدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد، والدكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي، وأحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، وإسراء خالد محمد ومحمد هاني إبراهيم طلاب جامعة.