توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، زيارة لقافلة رمضانية من البنك الزراعي المصري، تضمنت توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الإنسانية «الناس لبعضهم» في إطار استعدادات للشهر الكريم.

وأعرب محافظ أسوان في بيان اليوم، عن شكره لمسئولي البنك الزراعي بقيادة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، على التعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة في تقديم الدعم والمساندة للأسر المستحقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه ثمن يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان دور البنك الزراعي المصري في دعم جهود الدولة، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصري، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المحافظة أعدت قاعدة بيانات تهدف إلى توصيل الرعاية للأسر في المناطق النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية والأسرية عنهم، وخاصة مع اقتراب حلول الشهر الفضيل.

تكثيف الأنشطة للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا

وأشار يسرى بحر إلى أنه وفقًا لتعليمات محافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يتم التنسيق المسبق لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تكثيف الأنشطة المجتمعية والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

توافر السلع الغذائية

وأوضح أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية لصرف الكوبونات المختلفة من المجمعات الاستهلاكية، بحيث تتوافق المواد والسلع الغذائية مع احتياجات كل مواطن.

ورافق المحافظ في جولته يسرى بحر، رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشؤون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة.