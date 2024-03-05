تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة برلين.. مصمم على شكل معبد فرعوني

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن مصر تُشارك هذا العام في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته 1178 متر مربع، وذلك خلال فعاليات البورصة التي تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

جناح على شكل معبد فرعوني

وبحسب البيان، يضم الجناح المصري 96 عارضا يمثلون 51 منشأة فندقية، و41 شركة سياحية، و4 شركات طيران، والتصميم على شكل معبد فرعوني، يوجد على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن الجناح المصري ينقسم إلى جزئيين، الأول مدخل عبارة عن بهو، والمبنى الرئيسي يظهر عليه الطابع المعماري للمتحف المصري الكبير في كثير من تفاصيله الفنية.

ويحتوي المبنى الرئيسي على دور أرضي به منطقة مخصصة للحرف اليدوية المصرية مثل التطريز والخيامية والمشغولات النحاسية، بالإضافة إلى مكان مخصص على شكل تصميم البيوت النوبية يتم فيه تقديم المأكولات المصرية المختلفة والمشروبات التراثية التي تتميز بها أسوان والنوبة، بينما يحتوي الدور العلوي على أماكن قاعات مخصصة للاجتماعات.

أماكن مخصصة لعرض الأفلام

أما الجزء الثاني فهو مخصص للعارضين من شركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ويوجد به مكتب للاستعلامات، وكذلك أماكن مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وشاشات تبرز الواجهات السياحية المختلفة في مصر مثل القاهرة، الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة. كما يتم عرض أفلام وثائقية عن المأكولات المصرية، والمتحف المصري الكبير.

ويوجد أيضا شاشة عرض على أرضية مدخل الجناح على هيئة خرطوش، ومن أبرز الأنشطة التي تتواجد بالجناح عازفة الهارب.

وافتتح اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.