«السياحة»: انخفاض كبير في أسعار العمرة قبل رمضان

زف محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بشرى سارة للمواطنين الراغبين في السفر للعمرة خلال شهر رمضان، موضحا أن انخفاض سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه، خلال الـ10 أيام الماضية، أدى إلى انخفاض أسعار برامج عمرة رمضان المطروحة حديثا، نحو 30%.

وأوضح أن أسعار عمرة رمضان ستكون للبرامج التي تسدد قيمة حجوزات إقامة المعتمرين بفنادق مكة والمدينة، منوها بأن قيمة التنقلات الداخلية بالسعودية خلال الفترة الحالية ستبدأ من 42 ألف جنيه.

برامج العمرة فئة الـ4 و5 نجوم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار برامج عمرة رمضان فئة الـ4 و5 نجوم، سيجرى إعلان فتح باب الحجز بها، وخلال الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار البرامج بنحو 30%، مقارنة بالأسعار التي أعلنتها شركات السياحة خلال الشهر الماضي.

سداد قيمة حجوزات العمرة

وتابع: «برامج عمرة رمضان التي سددت شركات السياحة قيمة تعاقدات المساكن، والتي سيقيم به المعتمرين بكل من مكة والمدينة، لن تشهد أي انخفاضات، حيث أن سعر الريال السعودي وقت قيام الشركات بسداد قيمة خدمات العمرة بالسعودية كانت أعلى من سعر الصرف الحالي بأكثر من 30%.