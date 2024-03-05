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«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» يستهدف شاحنات المساعدات في غزة

كتب:

منار مجدي
02:35 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن شاحنات المساعدات أصبحت مستهدفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يحدث في قطاع غزة هو تواصل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الطائرات الحربية لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أكثر من 97 شهيدا سقطوا خلال 10 جرائم على مدار الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن المجازر لا تتوقف والطائرات الحربية والآلة العسكرية لا تتوقف عن ارتكابها.

الآليات العسكرية الإسرائيلية 

وأشار إلى أن آخر هذه الاعتداءات كانت بحق المواطنين الذين تجمهورا بانتظار المساعدات بالقرب من مفترق الشهداء إلى الشرق من مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية الرصاص صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بجراح متفاوته الخطورة.

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