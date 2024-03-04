«حكومة الاحتلال الإسرائيلي»: ما يثار عن تدهور الحالة الصحية لـ نتنياهو غير صحيح

خلال الأيام الماضية، تناولت وسائل إعلام عبرية تطورات الحالة الصحية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي وصفت بأنها متدهورة، وهو ما نفاه بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، وفق ما أفاد موقع يديعوت أحرونوت العبري.

الحالة الصحية لرئيس حكومة الاحتلال

وقال بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الاثنين، إن التقارير الصحفية التي وصفت تدهور صحة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير صحيحة، وهي أخبار كاذبة.

وأضاف البيان أن رئيس وزراء الاحتلال يعاني من مرض الإنفلونزا الموسمية الذي أصاب عددا كبيرا من موظفي الديوان.

نتنياهو يخضع لفحوصات طبية

وخضع نتنياهو لفحوصات، مساء اليوم، من قبل طبيبه الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش، وأظهرت نتائج الفحص أن حالته الصحية جيدة.

وأكد البيان أن نتنياهو مستمر في متابعة وإعطاء التعليمات واتخاذ القرارات وإجراء المشاورات وقيادة الحرب وإدارة كل شؤون الدولة.

وشدد البيان على أن بنيامين نتنياهو سيقيم غدًا الوضع فيما يتعلق بشهر رمضان.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أفادت أمس أن رئيس الوزراء سيتغيب عن جلسة مجلس الوزراء بسبب إصابته بأنفلونزا، وسيترأس وزير العدل ياريف ليفين، نائب نتنياهو، الجلسة بدلاً منه.