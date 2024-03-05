ليل مليء بالأحداث: من خدعة السنوار إلى صواريخ حزب الله وقطع الكهرباء عن الاحتلال

شهد العالم ليلة مليئة بالأحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تنوعت بين حرب غزة، وتلاعب السنوار بالاحتلال الإسرائيلي، وصواريخ حزب الله، وسرقة إسرائيلي ينتحل صفة وزير، ونداء إنساني من نائبة الرئيس الأمريكي.

السنوار يتلاعب بالاحتلال الإسرائيلي

تتخذ قيادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة في عمليات الاتصالات، وتتم الخطوات في إطار القيادة السياسية للتنظيم الفصائل في القطاع، وحتى مع القيادة في الخارج، وتستخدمها أيضًا في إدارة إجراءات التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت».

وبالرغم من الأخبار حول انقطاع الاتصال بين زعيم الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلا أن القيادة في غزة تستمر في مناقشة كل عرض أو صفقة بشكل سري، وتحافظ على سرية المعلومات لضمان عدم تسربها.

وبحسب ما ذكره التقرير، فأن قيادات الحركة اعتمدت آلية تواصل خاصة لإجراء اتصالات بشكل رئيسي مع أطراف خارج فلسطين، ويأتي ذلك، في ظل انقطاع شبه مستمر لوسائل الإعلام والإنترنت في غزة، وحتى لحماية نفسها من مراقبة المخابرات الإسرائيلية.

حزب الله يقطع التيار الكهربائي في الاحتلال الإسرائيلي

سقط أحد القذائف في أحدث هجوم صاروخي نفذه حزب الله اللبناني باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من مرفق كهربائي، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات في شمال البلاد، وفقًا لبيان صادر عن مجلس محلي في المنطقة.

وذكر المجلس الإقليمي، أن شركة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إصلاح جهاز الإرسال المتضرر، دون تحديد عدد المدن المحتلة التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي البيان، طُلب من الجمهور الامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وضباط أمن المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع «الراهب» بوابل من القذائف المدفعية، مما أسفر عن إصابات مباشرة، وفقًا لتقرير نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

إسرائيلي ينتحل صفة وزير ويسرق المواطنين

وذكرت قناة الفضائية الـ «14» الإسرائيلية، أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اعتقال إسرائيلي بتهمة انتحال صفة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وإيقاف عدد من الضحايا الآخرين.

وأشارت القناة إلى أن الشخص الذي انتحل صفة وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمكن من احتيال الأشخاص والحصول على بياناتهم، وأصدر بطاقات ائتمان، وحصل على قروض بقيمة مئات الآلاف من الشواكل.

نائبة الرئيس الأمريكي توجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي

وعلى جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، حثت الاحتلال الإسرائيلي على أن يتخذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة؛ لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، ووزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس قد ناقشا الوضع في رفح الفلسطينية، وأكدا على الحاجة لوضع خطة إنسانية قابلة للتنفيذ، قبل النظر في أي عملية عسكرية كبيرة هناك.

وأعربت «هاريس»، عن قلق كبير بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وبخاصة بعد حادث دوار النابلسي.