«عاشوا التجربة 3 مرات».. هل يحتفل كريستيانو رونالدو وجورجينا بزفافهما اليوم؟

دعوة غلافها على شكل قلب متبوعة بكلمة «جورجينا رودريجز»، وفي أعلاها كلمة «إعلان»، هكذا أثارت جورينا رودريجز صديقة لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو الجدل خلال الساعات الماضية، ما جعل كثير من متابعي الثنائي يتساءلون حول ما إذا قررا عقد قرانهما بعد ارتباطهما ما يقرب من 9 سنوات.

جورجينا نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لدعوة مطرزة باللونين الأبيض والذهبي، وتتضمنت تاريخًا ووقتًا، اليوم 5 مارس 2024 في تمام الساعة 7 مساءً في الرياض، وبسبب تصميم الصورة الذي يشبه إلى حد كبير دعوات الزفاف المألوفة، يظن الكثير أنّ اليوم، ربما سيكون موعد زفاف الثنائي الشهير، خاصة بعد ظهور «جورجينا» بفستان على هيئة قميص رونالدو ويحمل الرقم 7، خلال مشاركتها في عرض «فيتيمنتس» للموضة بباريس الأسبوع الماضي.

ووفق مجلة «Vogue» الإماراتية والمختصة بأخبار المشاهير والموضة والأزياء، فإن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز لم يعلنا حتى الآن أي شيء رسمي، وسبق وأشار «الدون» في عام 2022، إلى أنّ الزواج ليس في خططه لكن ربما يفكر فيه مستقبلا، بحسب ما ذكره في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان.

جورجينا: أنا ورونالدو متزوجان

كان آخر تصريح لجورجينا منذ نحو يومين، إذ تحدثت عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو، الذي ربما سيكون خلال عام أو عامين، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى احتمالية زواجهما، إذ كانت بداية علاقة الثنائي في عام 2017 واستمرت حتى الآن، وأنجبا ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، فضلا عن أطفال رونالدو وهم كريستيانو جونيور، إيفا ماريا وماتيو، بحسب موقع «سبورتس كيدا» الهندي.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة Elle Italia، قالت جورجينا: «لقد كان حبًا من النظرة الأولى لكلينا، أنا وكريستيانو متزوجين في نظر الله، هذا كل ما يهمني، في يوم من الأيام، سيكون هناك مراسم».

رونالدور سبق وصرح بحبه لجورجينا، قائلا: «لم أتوقع أنني سأقع في حبها، لكن بعد فترة شعرت أنها امرأة حياتي»، واحتفالا بعيد ميلادها الثامن والعشرين، وضع صورة لها على برج خليفة وسط عرض بالليزر استمر 3 دقائق، فيما قدمت له من قبل سيارة رولز رويس في عيد ميلاده، وفق موقع «ذا ثينج» الكندي.

شائعات الزواج تلاحق الثنائي

على الرغم من أن كريستيانو وجورجينا لم يعقدا قرانهما، إلا أنّ الشائعات تتجدد حولهما بين كل حين وآخر، ففي نوفمبر 2018، اعتقد المتابعون أنهما مخطوبين، وذلك بعد أنّ نشرت «جورجينا» صورة على «انستجرام» وهي ترتدي خاتمًا ماسيًا كبيرًا، وحذفت المنشور بعد ذلك ولم ترد هي أو رونالدو على ما يتداوله المتابعون.

وفي 2019، انتشرت شائعة تفيد زواج الثنائي في المغرب، إلا أن ذلك جرى نفيه، وتجددت الشائعات مجددا في عام 2020، عندما نشرت جورجينا صورتها مع رونالدو أثناء إجازتهما في إيبيزا، وكانا يتعانقان مع تعليق «YESSS» ومع ذلك، لم يكن هناك أي ارتباط، وصرح رونالدو من قبل: «في الوقت الحالي لدينا العديد من المسؤوليات»، وفق «essentially sports».