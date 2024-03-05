حالة من الجدل أحدثتها جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو خلال الساعات الماضية، بعد نشرها دعوة زفاف تحمل اسمها دون ذكر اسم اللاعب البرتغالي، مع تحديد موعدالزفاف اليوم 5 مارس، للحفل، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ليتساءل المتابعون عن حقيقة الأمر.

زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا حقيقة أم شائعة؟، كان السؤال الأكثر تداولا بين محبي كريستيانو وجورجينا، خاصةً وأن الموعد هو مساء اليوم الثلاثاء، ما جعل الصحف العالمية تتحدث عن الأمر، خاصةً في ظل غموض الدعوة التي نشرتها صديقة «الدون».

زفاف رونالدو وجورجينا حقيقة أم شائعة؟

«إعلان غامض حول الحدث المقبل»، هكذا وصفت صحيفة «sports keeda»، منشور جورجينا الذي أثار الجدل بشأن موعد زفافها من رونالدو، وأكد التقرير أن صديقة أشهر لاعب في العالم، أطلقت العنان لتوقعات الجماهير، وذلك بعد ساعات من مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس، الذي أثارت خلال الجدل أيضا، بإعلانها أن رونالدو سيعتزل كرة القدم قريبا.

بعد 8 سنوات من الارتباط، وإثارة جورجينا الجدل بدعوة الزفاف التي نشرتها، اعتبر البعض الأمر مجرد دعاية لأمر ما تحاول صديقة رونالدو الترويج لها، خاصةً وأن الدعوة لم تحمل اسم لاعب النصر السعودي.

شروط خيالية لزواج رونالدو وجورجينا

مفاجآت أخرى كانت قد فجرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلا عن مجلة «TV GUIA»، أن جورجينا ورونالدو، وقعا عقدًا يحدد أسس مستقبلهما معًا، بينما أشرف على هذه العملية التعاقدية خورخي مينديز، الوكيل الرياضي السابق لرونالدو.

شروط الزواج الخرافية، والتي وقع عليها الثنائي قبل الزواج، نصت على عدم فضح أي أسرار بينهما حال انفصالهما، وأن منزل العائلة في لافينكا بالعاصمة مدريد سيصبح ملكا لجورجينا وحدها في حال إنهاء زواجهما، كما أنها ستتلقى من رونالدو مبلغ 100 ألف يورو شهريا لمدى الحياة وستحصل على الأمومة القانونية لجميع أطفالهما.