قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا.. بدأت بنظرة إعجاب وانتهت بدعوة زفاف

أصبحت قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا مثالا للرومانسية، عاشا حكاية عشق بدأت بنظرة إعجاب في صيف 2016، عندما رأى اللاعب المحترف حبيبته لأول مرة في متجر إحدى علامات الأزياء الشهيرة، وكانت تعمل كبائعة ملابس حينها، ويقرر العاشقان التلاقي مرة أخرى لتلعب الصدفة دورًا في صنع القصة، وينجب منها أصغر أطفاله آلانا مارتينا وبيلا أزميرالدا.

كيف بدأت قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

«متى بدأت قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا؟»، سؤال راود الكثير من المتابعين، وازداد أكثر بعدما أثير الجدل بدعوة زفاف نشرتها جورجينا عبر الصفحة الرسمية لها على «إنستجرام»، والإجابة أن العلاقة بين الثنائي بدأت بعد انفصال اللاعب عن عارضة الأزياء إيرينا شايك عام 2014.

«هي الأفضل بلا منازع، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي»، هكذا وصف كريستيانو رونالدو حبيبته جورجينا في حديث له لموقع إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، وذلك بعد سنتين من مواعدة تلك الفتاة السمراء التي خطفت قلب كريستيانو.

اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو وجورجينا

«علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة في حياتي»، كلمات كثيرة يعبر بها كريستيانو عن حبه لجورجينا حتى أصبحت قصة حبهما هي الأشهر في الوسط الرياضي، ووصف اللاعب حبيبته في لقائهما الأول بأنها «شديدة الخجل، ولكن ظهر عليها الإعجاب الشديد»، أما عن حديث جورجينا عن كريستيانو رونالدو فقد قالت عنه في حديث لها مع صحيفة «ذا صن» البريطانية أنه «لفت انتباهي بطوله وشكله وجماله، لمسني بعمق بنظرة واحدة».

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

على الرغم من قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا الكبيرة إلا أنهما لم يتزوجا حتى الآن، مر 8 سنوات وهما معا منذ أن كان كريستيانو لاعبًا في فريق ريال مدريد الإسباني «هي أم أطفالي، وستبقى أجمل من كل أهدافي، سنتزوج يومًا ما أكيد، هو حلم والدتي»، وفي عام 2022 أكد كريستيانو أنه يتحقق بنسبة 1000 في المائة من اقتراب زواجهما خلال شهور أو سنة على الأكثر.

معلومات عن جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

جورجينا حبيبة نجم كرة القدم العالمي، بحسب ما ذكره موقع «gossip gist»:

- ولدت في يناير عام 1995.

- وولدت في إحدى المدن الإسبانية.

- تعمل جورجينا في مجال الأزياء بالعلامات التجارية الشهيرة.

- أنجبت من شريك حياتها البرتغالي كريستيانو رونالدو التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 57 مليونا و800 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.