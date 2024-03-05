الوكالة الألمانية Giz تكرم جهود غرفة الصناعات الغذائية لدعم الابتكار الصناعي

كرمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) جهود غرفة الصناعات الغذائية ومجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في دعم مسابقة الابتكار الصناعي.

تسلم التكريم محمد بشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة، معرباً عن سعادته بتمثيل غرفة الصناعات الغذائية في مؤتمر الابتكار تكريماً وتقديرا لدورها في دعم مسابقة الابتكار الصناعي.

دعم الغرفة لمبادرات خدمة الصناعة

وأكد بشنفر على دعم الغرفة الكامل لكل المبادرات التي تخدم الصناعة وكل ما يدعم تنافسية المنتج المصري وان الابتكار احد اهم محفزات التنمية الاقتصادية المستدامة.

تكريم غرفة الصناعات الغذائية

وأوضح أن تكريم غرفة الصناعات الغذائية يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها في دعم وتطوير الصناعة الوطنية.

وقال : «باسم مجلس إدارة الغرفة نعد بمواصلة العمل بجدية وإخلاص لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي».