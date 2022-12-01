غرفة الصناعات الغذائية تشارك في معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2022»

تشارك غرفة الصناعات الغذائية في معرض «فوود أفريكا»، في دورته السابعة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع.

معرض «فوود أفريكا» أهم وأكبر الفعاليات الدولية

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، يعد معرض «فوود أفريكا»، أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية والتي تحرص الغرفة على التواجد والمشاركة بها لتمكين ودعم جميع الشركات الغذائية من عرض منتجاتها بما يعزز من فرص النمو والتصدير.

الداعم الرئيسي لقطاع الصناعات الغذائية

وتأتي مشاركة غرفة الصناعات الغذائية حرصاً منها على الظهور المشرف ترسيخا لفكرة كونها الداعم الرئيسي لقطاع الصناعات الغذائية في مصر حيث ستشارك بعدد من الأجنحة وجلسات مؤتمر فوود أفريكا دعما لمشاركة المنتجات المصرية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة واتاحة الفرصة لأعضائها والشركاء من الهيئات والمؤسسات والجهات المانحة للتواجد في الفعاليات ذات الصلة.

إقامة جناح لشركات برنامج ازدهار

وأوضح الجزايرلي، أنه سيتم إقامة جناح لشركات برنامج ازدهار، وشركات مشروع النمو الأخضر التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في محافظات الصعيد في قنا والأقصر من الشركات المستفيدة بالمشروع وهي شركات صغيرة الحجم يتم تقديم الدعم الفني لها من خلال الغرفة والمشروع، بجانب جناح لمشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي OWAP تحت مظلة شعار المشروع والغرفة تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.

رؤية الغرفة تعتمد على بناء سلاسل قيمة تنافسية

واكد الجزايرلي، أن رؤية الغرفة تعتمد على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة وتحقيق نمو مستدام، خاصة وأن مصر لديها من المؤهلات لتكون مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا، مشيرا إلى هناك مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بعدما شهدنا في السنوات الأخيرة أن الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر.

الغرفة تشارك في الجلسة الافتتاحية للمعرض

من جانبه أشار محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة تشارك في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الصحفي وفي الجلسات والندوات الفنية ومنها إدارة جلسة خاصة بالمبادرات والمشروعات التنموية الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية في جزئيين، خاص بمبادرات التصدير وآخر خاص بالتوجهات الخاصة بالاستدامة ورؤية مصر 2030 كالاقتصاد الاخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار.

تنظيم ورشة عمل خاصة بكفاءة استخدام الموارد

وأضاف البسيوني، سيتم أيضا تنظيم ورشة عمل خاصة بكفاءة استخدام الموارد مع مشروع النمو الأخضر وتنظيم ورشة عمل خاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت عنوان «الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. عهد جديد»، يتم خلالها عرض استراتيجية الهيئة ومحاور خطة عملها خلال الفترة المقبلة.