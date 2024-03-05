صندوق الاستثمار الخيري: نفذنا 20 مشروعا لدعم ذوي الهمم

قالت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الصندوق نفذ 20 مشروعا مع المجتمع المدني، لتغيير حياة ذوي الإعاقة، موضحة أن المشروعات تشمل التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

إحياء فكرة الوقف الخيري

وأضافت أن قيمة الصندوق 276 مليون جنيه، موضحة أن مزايا عمله الاستدامة والشفافية والحوكمة الجيدة، فضلاً عن المساءلة حيث يراجع حسابات الصندوق 20 مراقب حسابات، موضحة أن الصندوق صندوق استثمار يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري حيث يقوم الأشخاص أو الشركات بشراء «وثائق» في الصندوق، ويتم توجيه الأرباح لتمويل مشروعات الخدمة وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالشراكه في التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال الإعاقة.

خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت الرفاعي، أن الصندوق استطاع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في 3 سنوات تمويل أكثر من 20 مشروعا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقق الإتاحة المكانية في 3 جامعات حكومية وتم تسليم أكثر من 147 كرسي بالمقاس للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال فعالية توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسات المجتمع الأهلي في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.