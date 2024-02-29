نسبة زائدة.. «التعليم» تلزم المدارس الخاصة بقبول 5% من ذوي الإعاقة

يحظي ذوو الهمم برعاية الدولة، وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة باتخاذ قرارات تكفل حصولهم على حقوقهم من الخدمات التي تقدمها، ومن بينها وزارة التربية والتعليم.

وكشف قرار لوزارة التربية التعليم، عن تخصيص الوزارة نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، الذي ينص على تنفيذ التوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية، مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وفي إطار ما جرى رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، بالمخالفة لكل من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم 252، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها «عربي، لغات»، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، وقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، بعد صدور قرار من لجنة الدمج المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وبعد استيفاء كل التقارير الطبية، وكل الشروط والإجراءات، التي تؤكد أحقية الطالب في القيد على نظام الدمج.

وطالب وزير التعليم، بموافاة مديريات التربية والتعليم للجهات المعنية بالوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بكشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة 5% المقررة بموجب هذا القرار، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض؛ وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة 5% زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.

يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج

ووجه حجازي، بأنه عند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، وفي حالة استنفاد نسبة 5% كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولي مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ5% بها.

وأكد وزير التربية والتعليم، بأنه يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج، بين المدارس المختلفة، وذلك حال عدم استنفاد المدرسة المراد التحويل إليها نسبة (٥%) زيادة في الكثافة المقررة، وذلك بموجب طلب يقدم من ولي الأمر إلي إدارة التربية الخاصة بالمديرية التعليمية المختصة.