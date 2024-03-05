محافظ بني سويف يشهد احتفالية العيد القومي بالاستاد الرياضي

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأبناء وقيادات المحافظة بمناسبة العيد القومي، تلك المناسبة الوطنية التي تلامس مشاعر أهالي بني سويف، وتسجل تاريخ أبناء هذه المحافظة، ووطنيتهم المشهود لها عبر كافة العصور، وتؤرخ عراقة هذا البلد ومكانته التاريخية، كجزء أصيل من الوطن الشامخ، مصرنا الحبيبة.

طفرة نوعية في محافظة بني سويف

وقال محافظ بني سويف خلال كلمته في الاحتفالية: «أغتنم هذه المناسبة لأنقل شكر وامتنان أهالي بني سويف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنقلة التنموية والطفرة النوعية التي شهدها وما زال يشهدها صعيد مصر بشكل عام في آخر عشر سنوات، في ظل تكليفاته بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد، لا سيما وأن بني سويف كإحدى محافظات الصعيد حظيت بتنفيذ مشروعات قومية وخدمية، قاربت تكلفتها 150 مليار جنيه، شملت 29 قطاعا خدميا وتنمويا».

عيد بني سويف القومي

ونظمت محافظة بني سويف بمناسبة عيدها القومي في مارس من كل عام، احتفالية بالاستاد الرياضي، بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء البرلمان من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، والشباب وممثلي النقابات والأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية والعاملين ومديري الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات.

كما بعث محافظ بني سويف برسالة إعزاز وتقدير لأسر وأرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين نستلهم من تضحياتهم معاني الوطنية وقيم الانتماء والولاء، ونعاهد الله أن نظل أوفياء لهم، وصفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا العظيم والشرطة المصرية الباسلة، في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

احتفالية كبرى في عيد بني سويف القومي

تضمنت الاحتفالية التي قدمها محمود جابر المتحدث الرسمي باسم برلمان وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من الفعاليات، شملت استعراض حرس الشرف وحملة الأعلام، وفيلم وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة، تم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تناول حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار حوالي عشرة أعوام، وكان لبني سويف نصيب وافر من تلك الاستثمارات، والتي تخطت مليارات الجنيهات.

مشاركة طلاب المدارس وشباب الكشافة

وشهدت الفعاليات استعراض طابور عرض شارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض وعرض مجسمات أمام المنصة، حملها طلاب وشباب بني سويف، وجسدت أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز، حيث حمل الطلاب مجسماً خاصاً بمركز ومدينة بني سويف لنموذج مجسم للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع بميدان العبور، وسيارة أخرى حاملة مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني، تلاها نموذج لمركز ومدينة الواسطى لمجسم هرم ميدوم، أحد مكونات شعار المحافظة، الأثر المصري الذي سيظل سراً من أسرار الحضارة المصرية القديمة.

كما تم عرض مجسم لمئذنة دلاص الأثرية بناصر، وتعد من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية، بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس «مؤسس الرهبنة في مصر والعالم»، أعقبها نموذج مجسم للعجلة الحربية الكائنة بمدخل مدينة إهناسيا وتعد لوحة فنية رائعة، وترمز إلى الأهمية الحضارية لإهناسيا.

تلتها عرض مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة بمركز ببا، أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر، ليأتي بعدها مجسم لمسلة فرعونية تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا (أنتي وشدو) من الأسرة الــخامسة، فيما تم عرض مجسم لصورة الشيخ طه الفشني أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالممشى السياحي للكورنيش بمدينة بني سويف العاصمة، بجانب عرض صور أعلام ومشاهير بني سويف الموضوعة بالممشى.

وعقب انتهاء عرض المجسمات، تم تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وشملت أداء أغاني وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب تمارين لياقة بدنية، بجانب مشاركة قاعدة بني سويف الجوية بعرض، نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء الاستاد، وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعا مميزا ونوعيا على الاحتفالية، حيث عبر الحضور من أبناء وقيادات بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة.