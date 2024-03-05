مركز القدس للدراسات: إدارة بايدن تخطط للإطاحة بنتنياهو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، إن الإدارة الأمريكية تريد أن تتدخل عمليًا لحل الأزمة في فلسطين في ظل السنة الانتخابية الصعبة بينما يريد بنيامين نتنياهو أن يطيل فترة رئاسة الحكومة لإطالة الحرب على غزة.

لفت إلى أن إدارة بايدن تريد أن تضحى بإدارة نتنياهو من أجل النجاح في الحملة الانتخابية.

الإدارة الأمريكية نفذ صبرها بمن يحاول أن يشتبك معها

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج جولة المراسلين المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحديث الآن ليس عن دعم الإدارة الأمريكية الثابت والدائم لإسرائيل ولكن الإدارة الأمريكية قد نفذ صبرها، بمن يحاول أن يشتبك معها.

جانتس هو حصان أمريكا الآن

وواصل: «نتنياهو يعتبر نفسه أنه هو من يمنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويحمي الجمهور الإسرائيلي، بالتالي هو اختار أن يناكف الإدارة الأمريكية، والولايات وجهت له صفعات عديدة منها استقبال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جانتس في واشنطن، الذي يعتبر حصان أمريكا الأن».

وأكد على أن الولايات المتحدة تعلم أكاذيب نتنياهو، وأن الخلاف العلني الذي تعبر عنه أمريكا هو إسقاط نتنياهو وتفكك حكومته، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقول إن جانتس هو الأمل لهم الآن.