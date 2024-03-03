باحث: أمريكا تضغط على «نتنياهو» بورقة «جانتس» لتهدئة الأوضاع في غزة خلال رمضان

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن بيني جانتس يعد خصما سياسيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يتنافس ضده في الانتخابات، ويستغل هذه الفرصة للتقرب من البيت الأبيض وأمريكا بحيث ينال دعما أكبر في أي اتجاه يطيح ب«نتنياهو» ويضعه هو في السلطة، وبالتالي هناك رغبة شخصية في أنه يصل لمركز رئيس وزراء إسرائيل ويصبح صاحب القرار.

دعوة أمريكا لـ«جانتس»

وأضاف «حميد» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن دعوة أمريكا لـ«جانتس» لزيارتها تعد إشارة ورسالة لـ«نتنياهو» لزيادة الضغط عليه، لأن استمرار الصراع بقطاع غزة خلال شهر رمضان سيضع أمريكا في مواجهة عدد كبير للغاية من الدول العربية والإسلامية وغيرها، والمتخذة مواقف ضد إسرائيل في هذا الوضع.

أمريكا لا ترغب في مواجهة كل تلك الدول أو خسارتهم

وأشار إلى أن أمريكا لا ترغب في مواجهة كل تلك الدول أو تخسرها، ولكن ترغب في دعم إسرائيل بأقل درجة خسارة، حيث شعروا مؤخرا أن الخسارة يمكن أن تكون كبيرة إذا استمر الوضع في رمضان، وكل ما تطلبه أمريكا هدوء الأوضاع في رمضان فقط، ووجدت أفضل وسيلة استخدمتها للضغط على «نتنياهو» واليمين بورقة «جانتس».