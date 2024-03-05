إعلان جوائز الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

اُختتمت، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وفي بداية الحفل، عُرض برومو للاحتفال بدورة اليوبيل الفضي للمهرجان، وعُرض خلاله عدد من الفعاليات وجمهور ورؤساء الدورات السابقة للمهرجان.

وقال حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، خلال كلمته، «لقد عشنا علي مدار أيام قليلة كنا نتمناها لو امتدت طويلاً، حالة سينمائية وأجواء فنية فريدة، اندمج خلالها الفن والثقافة والسينما، واجتمع جمهورها علي حب السينما».

لجنة التحكيم تعلن الجوائز

وصعدت لجنة التحكيم والتي أعلنت عن جوائز دورة هذا العام، حيث أعلنت لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي، التي يترأسها المخرج ستيفانو سافونا من ايطاليا، وعضوية كل من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس من مصر والمخرجة اميكو ستوك من فرنسا، والمخرج دانييل كوتير من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، جاءت النتيجة كالآتي فوز ز فيلم «حياة ذهبية» للمخرج بوباكار سانجار، من بوركينا فاسو بالجائزة الأولى وقيمتها 3 آلاف دولار، وفوز فيلم «مالكوريدس» من تشيلي للمخرجة تانا جيلبرت بالجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار، وتنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم «كازابلانكا» للمخرج أدريانو فاليريو، من «فرنسا - إيطاليا»، وذلك طبقا للائحة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية.

الأفلام الفائزة في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة

أما نتيجة مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة فتضمنت فوز فيلم «خشب» للمخرج مرتضى بايشيناس والذي حاز على الجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار، وجاء في المركز الثاني فيلم «مطاردة الشمس: الشط» للمخرجة آنا بيلانكوف وحازت على جائزة قيمتها 2000 دولار.

وحاز فيلم «أيوب» من فلسطين، على تنويه خاص من لجنة التحكيم للمخرج أجود عبد جرادات، وذلك وفقًا للائحة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة في والتي تتكون من الدكتور محمد شفيق، رئيس المسابقة، وعضوية كل من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر، حيث شاركت قناة الوثائقية بتقديم جائزة المركز الاول والتي فاز بها فيلم «أحمر» للمخرجة جميلة ويفي بالمركز الأول وحصل على جائزة قيمتها 15 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم «عن أشياء لا أعرفها» للمخرج كريم ندا وحاز على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، وفاز في المركز الثالث فيلم «البديل» للمخرج مازن فوزي وحاز على جائزة قدرها 7 آلاف جنيه.

وأعلنت اللجنة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فوز فيلم «مار ماما» من فلسطين للمخرج مجدي العمري بالجائزة الأولى، وقيمتها 3000 دولار، وفوز فيلم «عيسى» من مصر للمخرج مراد مصطفي بالجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار.

وجاء التنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم «المدرسة القديمة« من السعودية، للمخرج عبدالله الخميس وذلك للائحة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية القصيرة في دورته الخامسة والعشرين .

أما مسابقة أفلام التحريك فتضمنت فوز فيلم «الصورة العائلية» من «كرواتيا - فرنسا» للمخرجة ليا فيداكوفيتش بالجائزة الأولى وقيمتها 3000 دولار، وفوز فيلم «في ظل شجر السرو» من ايران، للمخرجين شيرين سوهاني وحسين مولايدي بالجائزة الثانية وقيمتها 2000 دولار، وجاء التنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم «مرارة -25» من روسيا، للمخرجة نادية جولدمان، وفيلم «نهاية رحلة» من كوريا الجنوبية، للمخرج تشوي مينهو.