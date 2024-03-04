أماكن وعروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، عروض أفلام مختلفة بين الطويلة والقصيرة وأفلام للطلبة ضمن عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، والذي يستمر حتى غد الثلاثاء.

مواعيد عروض اليوم الاثنين في القاعة الكبرى بقصر الثقافة

وتتضمن عروض اليوم الاثنين في القاعة الكبرى بقصر الثقافة ضمن العروض اليومية للمهرجان التالي:

الساعة 10:45

أفلام "صورة جماعية" و"القرابة" و"أمنا حوا"

الساعة 12:35

فيلم "احكي ياعصفور" و"ماستر كلاس ثيري جينسبرج".

الساعة 2:30

فيلم "درب السموني" وماستر كلاس ستيفاني سافونا.

الساعة 4:05 فيلم "حجر الايمان"

الساعة 11

أفلام "حمل خروف وغربان" و"الوريثات" و"الموت خطير.. قد يكون مؤذيا" و"نور من نور" و"المفتاح" و"الحوت تاليكوا رقصة الحزن".

الساعة 12:35

فيلم "تحت التشييد".

الساعة 2:30

فيلم "الإله امراة".

الساعة 3:05

أفلام "اغتيال" و"ستاشر" و"عام مصير السلحفاة".

الساعة 6

أفلام "بدون إجازات شتوية" و"ساعة غداء" و"تأمل في الغسق".

الساعة 7:35

فيلم "كازابلانكا"

مواعيد عروض اليوم الاثنين في القاعة الكبرى في سينما دينا

وتتضمن عروض اليوم الاثنين في سينما دنيا بمدينة الإسماعيلية العروض اليومية التي تتضمن الأفلام الآتية:

الساعة 10

فيلم "درب السموني".

الساعة 12:20

فيلم "كازابلانكا".

الساعة 2:45

فيلم "العريشة".

الساعة 4:20

أفلام "سوف يحتوينا القمر" و"أيوب" و"36 شارع الورود" و"جوع".

الساعة 6

فيلم "حنين النور".

الساعة 7:50

أفلام "مافيش سبب" و"يليل" و"قاطعوا الصناديق" و"فقد" و"الزراعة الايكولوجية والنسوية في غينيا بيساو".

مواعيد عروض اليوم الاثنين في القاعة الكبرى في سينما دينا في مكتبة مصر العامة

كما تضمنت عروض عروض الأفلام اليوم الاثنين في مكتبة مصر العامة بمدينة الإسماعيلية الإفلام الآتية:

الساعة 11

أفلام "أن تكون طائرا أو لا تكون" و"إليك يا بلدي سلام" و"البريما اليسا كاريلو كابريرا" و"البلاد البنفسجية" و"مختار عاشق الازميل" و"الفنان الساخر" و"لعبة الموبايل".

الساعة 4

أفلام "هنا.. في دمشق" و"مطاردة الشمس الشط" و"أمنا حواء" و"أيوب" و"المدرسة القديمة".

الساعة 6

فيلم "الابتلاء".