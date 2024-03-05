ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم

يختتم المركز القومي للسينما اليوم الثلاثاء مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بعد 5 أيام من العروض المختلفة اليومية لمشاركة أكثر من 120 فيلما من 60 دولة مختلفة عربية واوربية.

وقدم مهرجان الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية العديد من الورش الفنية للأطفال، إلى جانب ورش صناعة الأفلام التسجيلية مع مناقشة الأفلام المشاركة في ندوات مختلفة أقيمت داخل قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وفندق توليب الفرسان.

مؤتمر صحفي للإعلان عن الفائزين

ومن المقرر أن يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، إن الدورة هذا العام شارك بها 121 فيلما من 62 دولة تضمنت 12 عملا في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و20 في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة و20 أخرى في قائمة الأفلام الروائية القصيرة، فيما تضمنت مسابقة أفلام التحريك 18 عملا، أما مسابقة الطلبة فشارك بها 17 فيلما.

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الـ 25 احتفت بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني، من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما تم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي بعدد من الورش.