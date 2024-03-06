لحظة إنقاذ سائقة تعلقت 120 دقيقة بين السماء والأرض.. ماذا حدث لها؟

تطل علينا من شرفة التاريخ حكايات بطولية، تنسج خيوطها من شجاعة وإنسانية ونكران ذات، ومن بين ثنايا تلك الحكايات، تبرز قصة مثيرة من قلب مدينة لويزفيل، حيث تحدى رجل إطفاء شجاع الموت لينقذ حياة سائقة علقت بين عوارض جسر شاهق.

بينما تخيم سحب كثيفة على نهر أوهايو، فجأة وبدون سابق إنذار، يمزق صراخ هائل الصمت الذي كان يسود المكان، ليُعلن عن حادث مروع على جسر جورج روجرز كلارك التذكاري، يظهر خلاله أحد العمال معلقًا بين السماء والأرض، لدقائق تصل إلى ساعات، بسبب تعلق مقطورة ضخمة على حافة الجسر.. فما تفاصيل الواقعة؟

مقطورة معلقة على حافة الهاوية

مقطورة ضخمة على حافة الجسر، تتأرجح فوق نهر أوهايو، لكن اللافت للنظر ليس المقطورة، بل السائقة التي كانت تقودها، والتي ظلت عالقة لفترة طويلة، قبل تدخل رجل شجاع من أجل إنقاذها، يُدعى برايس كاردين، وهو رجل إطفاء جسد خلال هذا المشهد معنى البطولة والتضحية، وذلك بحسب القصة والتفاصيل التي أبرزتها صحيفة «theguardian».

تفاصيل إنقاذ سائقة من مقطورة معلقة في الهواء بين السماء والأرض

في أقل من دقائق وعندما شاهد هذا المشهد، لم يتردد كاردين في خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر، لينزل من أعلى الجسر بحبل رفيع، من أجل التقاط السائقة المعلقة بين السماء والأرض، ورغم كونه بكل تأكيد يتجه نحو مصير مجهول قد يعصف به والسائقة في آن واحد، إلا أنه استطاع أن يحقق الهدف ويخرج سالمًا دون إصابات بالغة.

كاردين ربط السائقة بحزام الأمان، من أجل أن يبدأ عملية التقاطها من الهواء، ليرفعها بأمان إلى سطح الجسر، في مشهد إنساني من الدرجة الأولى، جعل الحشود تنفجر بالتصفيق والهتاف، بينما تُعانق السائقة مُنقذها، مُمتنة لمن أعادها من عتبات الموت.

استغرق الأمر حوالي 40 دقيقة لإعداد نظام الحبال وتجهيز كاردين للنزول إلى الكابينة، ربط السائق بحزام الأمان ورفعه بأمان إلى سطح الجسر، وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، وإعادة فتح حركة السير في الجسر بشكل طبيعي.