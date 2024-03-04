لن تتكرر إلا بعد 20 عاما.. الأرض تستعد لظاهرة نادرة تحدث في رمضان

حدث فلكي فريد، ستكون الأرض على موعد معه، وبالتحديد في أمريكا الشمالية، يوم الثامن من أبريل المقبل، عندما يُزين كسوف شمسي كلي سماء كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، في مشهد ساحر يُبهر ناظري الملايين ويُثير فضول محبي علم الفلك والفضاء.. فماذا تفاصيل تلك الظاهرة؟

الملايين على موعد مع ظاهرة طبيعية ساحرة

أكثر من 32 مليون شخص، في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكونون على موعد مع مشاهدة هذا الكسوف الاستثنائي، في ظل غيابه عن بقية الدول، ممن يتواجدون على مسار ظل القمر خلال الكسوف، المعروف بمسار الكلية، خاصة أنه يحدث مرة على مدار سنوات طويلة، ما يعد فرصة لا تفوت.

يُعد هذا الحدث فرصة ذهبية لا تُفوت لمحبي الفلك ورصد الظواهر الطبيعية، إذ أن الكسوف الشمسي الكلي التالي لن يكون مرئيًا عبر الأجزاء المتصلة من الولايات المتحدة حتى أغسطس 2044، أي بعد حوالي 20 عامًا.

كسوف كلي للشمس يعبر سماء أمريكا الشمالية في أوائل شهر أبريل المقبل، أي في أواخر شهر رمضان المرتقب، على أن يغطي كسوف كلّي للشمس كلاً من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، على أن يحجب ظل القمر الشمس بالكامل، وفقًا لوكالة ناسا.

لن يكون الكسوف الشمسي الكلي التالي مرئيًا عبر الأجزاء المتصلة من الولايات المتحدة مرة أخرى حتى أغسطس 2044، وهي ظاهرة لم تظهر منذ 2017، إذ ما ما يقرب من 7 سنوات على كسوف أمريكا العظيم.

ما هو الكسوف الشمسي الكلي؟

يحدث الكسوف الشمسي الكلي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ويحجب وجه الشمس بالكامل، خلال الكسوف الشمسي الكلي، ستظلم السماء كما يحدث عند الفجر أو الغسق، وهناك عدة مراحل من الكسوف ينتظرها هواة رصد السماء والفضاء بشكل عام.

لا يظهر القمر فجأة بين الأرض والشمس، إذ يبدأ الحدث بكسوف جزئي يبدو فيه وكأن القمر يأخذ قطعة من الشمس، مما يجعل الشمس تشبه الهلال، ويمكن أن يستمر الكسوف الجزئي، وفقًا لموقعك، ما بين 70 و 80 دقيقة، وفقًا لوكالة ناسا.