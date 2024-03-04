«الخارجية الروسية» تستدعي السفير الألماني بعد تسريبات الهجوم على جسر القرم

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن التسريبات التي حصلت عليها وسائل الإعلام الروسية لقادة الجيش الألماني وهم يتحدثون عن استهداف جسر القرم، دعت الخارجية الروسية إلى استدعاء السفير الألماني لدى موسكو، واحتجت على هذه المحادثات التي حدثت بين قادة بالجيش الألماني.

تبرير ألمانيا لموقفها

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الخارجية الروسية أكدت أن ألمانيا يجب عليها أن تبرر موقفها للسلطات الروسية، وأن تضع السلطات الروسية في نتائج التحقيقات التي وعد بها المستشار الألماني.

تورط الغرب في الصراع الروسي الأوكراني

وأشار إلى أن الكرملين اعتبر أن مثل هذه التسريبات تؤكد تورط الغرب بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني، كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن ألمانيا قلقة ليس فقط من التسريبات التي حدثت بين قادة الجيش، وإنما كيفية تسرب هذه المحادثات.