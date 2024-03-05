وفد تركي يتفقد معرض EECA Expo 2024.. ويشيد بالتنظيم الجيد  

تفقد وفد تركي، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي EECA Expo 2024 في نسخته الـ57، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأبدى الوفد إعجابه بتنظيم المعرض والعارضين المشاركين.

كان اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، استقبل Guray Gurses المدير العام لشركة dmg events بتركيا والوفد المرافق لهما، وأشرف العدوي رئيس مجلس إدارة شركة تراست لتنظيم المعارض.

سبل التعاون المشترك بين مصر وتركيا

وتناول الحوار سبل التعاون المشترك بين مصر وتركيا في تنظيم معرض مشترك مصري تركي بالتعاون مع شركة تراست، حيث أبدى Guray أثناء زيارته لمعرض EECA Expo 2024 التي انطلقت فعالياته الخميس الماضي.

وتستهدف مصر جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار في قطاع الصناعة خلال عام 2024.

وهناك اهتمام تركي بثلاث قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية، خاصة بعد أن تلقى الجانب المصري استفسارات عديدة بشأن استغلال فرص استثمارية في مصر أو استيراد منتجات محلية الصنع.

وكانت وقعّت مصر عقودا استثمارية بقيمة 500 مليون دولار مع مستثمرين أتراك خلال عام 2023 في عدة قطاعات صناعية أبرزها الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون.