29 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO»

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

وتجري حاليا الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن؛ إذ تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجرى اختيار ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويضم المعرض منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والسجاد والموكيت، والمراتب، والمفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والجلود، والأثاث المنزلي، والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية، والحرف والصناعات اليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية إلى جانب المشاركات الدولية.

وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة إمكانية التقسيط دون فوائد.