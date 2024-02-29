افتتاح معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024».. أجهزة منزلية بالتقسيط

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024»، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024»

ويضم معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024»، الذي يستمر حتى 9 مارس المقبل، منتجات عديدة منها، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والمراتب، والسجاد والموكيت، إضافة إلى الأدوات المنزلية، والجلود، والأثاث المنزلي، والحرف والصناعات اليدوية، والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية.

إمكانية شراء الأجهزة بالتقسيط وبدون فوائد

تحظى المعروضات داخل معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024» بتخفيضات كبيرة، مع إتاحة إمكانية التقسيط بدون فوائد، كما جرى اختيار دولة ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.