الشركة الشرقية للدخان: قادرون على سد احتياجات السوق من السجائر والتبغ

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية، إيسترن كومباني، إنَّ هناك تقدماً تحرزه الشركة الشرقية للدخان بعد ضخ مبلغ الاتفاقات وتقديم التسهيلات، بما يعطي الشركة دفعة وقدرة على سد احتياجات السوق، لافتاً إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة أمس، على إبرام الاتفاقات والحصول على تسهيلات تمويلية.

شحن مستلزمات الإنتاج

وأضاف أمان في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»: «بدأنا في التحرك والاتفاق مع الموردين على شحن مستلزمات الإنتاج لحين فتح الاعتمادات المستندية، ومبلغ الـ400 مليون دولار من الشريك الإماراتي الاستراتيجي أعطانا دفعة وأعادنا للمسار الصحيح».

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: «الشرقية للدخان من أكبر شركات التبغ بل والشركات التجارية على الإطلاق، ونعمل في الدخان والسجائر لكن الشركة فخر الصناعة في مصر وتعد مؤسسة كبيرة وعظيمة».

أكبر المجمعات الصناعية

واستطرد: «المجمع الصناعي للشركة في السادس من أكتوبر وهو من أكبر المجمعات الصناعية الموجودة في المنطقة بأكملها مبني على مساحة 350 فدان، وعليها مصانع إنتاج ومحطات كهرباء ومخازن جمركية، والشركة فخر لكل مصري وعربي وهي صرح عظيم للصناعة».