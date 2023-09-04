هيكل ملكية «الشرقية للدخان» الجديد.. بينها 40% للتداول الحر

قال وائل سلام، الخبير الاقتصادي، إنّ صفقة استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة»، على 30% من إجمالي أسهم شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، يؤكد عزم الحكومة على إشراك القطاع الخاص والمضي في نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في العديد من القطاعات.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أنّ الصفقة تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول في البورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، إضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات.

توزيع هيكل الملكية بعد استحواذ جلوبال على 30%

وبموجب الاتفاقية، سيتم توزيع ملكية الشرقية للدخان كتالي:

-20.9% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؜ من رأس مال شركة الشرقية للدخان، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين

- 30% لشركة جلوبال للاستثمار القابضة.

- 7.2% لصندوق استثمار آلان جراي.

- 5.2% أسهم اتحاد العاملين المساهمين.

- باقي الأسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه.