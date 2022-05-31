الشركة الشرقية للدخان: نحارب التدخين في مصر من خلال الالتزام بالقوانين

جدّدت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، تأكيدها على الجهود المبذولة من جانبها لمحاربة التدخين، التزامًا بالقانون رقم 154 لسنة 2007، المعدل لأحكام القانون 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يمنع التدخين بشكل نهائي في جميع المنشآت الصحية والتعليمية وكافة المصالح الحكومية والنوادي الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب وكافة الأماكن الصادر بها قرار من وزير الصحة.

وأكدت الشركة في قوائمها المالية المُرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، أنها ملتزمة بطباعة تحذيرات على نصف واجهتي عبوة السجائر على الأقل، بالإضافة إلى تحذيرات أخرى تتضمن صوراً تؤكد أضرار التدخين على الصحة، مؤكدةً أن التزامها بهذا القانون، وقرار وزير الصحة رقم 443 لسنة 2007، يحملها أعباءً إضافية، نتيجة عملية التعديل المستمر في سلندرات طباعة الصور التحذيرية، خاصة في ضوء التزامها بتغيير صورة التحذير بشكل دوري كل 6 أشهر.

فيروس كورونا تحدٍ غير مؤثر على استمرار الشركة

وعن تأثير فيروس كورونا على الشركة، قالت «إيسترن كومباني» إن التأثير لا يزال مستمراً سواء على الاقتصاد العالمي والشركات والأفراد، لافتة إلى إجراءات الحكومة المصرية لمنع انتشار الفيروس في هذا الصدد، موضحةً أن الفيروس يعد تحدياً أمام الشركة ورغم ذلك فإنها ترى أن مركزها المالي قوي والسيولة عالية، بما يدعمها ذلك بشكل استثنائي خلال تلك الأزمة، نافية وجود أي تأثير لفيروس كورونا على قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل المنظور وشددت على استمرار محاربتها للتدخين تنفيذ للقوانين الخاصة بهذا الشأن.