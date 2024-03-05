البيت الأبيض: ندرس خيارات عسكرية لإدخال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر

أفاد متحدث البيت الأبيض، جون كيربي، بأنه تجري دراسة خيارات عسكرية وتجارية لإدخال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أشار كيربي إلى أنه قد حان الوقت لتفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن تدفق المساعدات إلى داخل القطاع غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع، ولا يزال العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مستمرا.

أضاف أنه ليس لدى الرئيس بايدن خطط للقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الموجود بواشنطن حاليًا، متابعًا: «سنواصل العمل مع إسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة والاجتماعات التي أجراها جانتس في واشنطن كانت بناءة».