مليار و598 مليون جنيه.. زيادة إيرادات هيئة الأوقاف في فبراير بنسبة 20%

أعلنت وزارة الأوقاف، زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف، في شهر فبراير الماضي، بأكثر من 20%، بإجمالي مليار و598 مليون جنيه، خلال 8 أشهر، بزيادة 253 مليونًا عن ذات المدة من العام الماضي.

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1-2-2024 حتى 29-2-2024، مبلغًا وقدره (181,031,013) جنيهًا، بزيادة قدرها (30,913,287) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (20.6%) عما جرى تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022- 2023، وبزيادة قدرها (48,004,238) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (36.1%) عما جرى تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021- 2022.

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1-7-2023، حتى 29- 2- 2024، مبلغًا وقدره (1,598,303,293) جنيهًا، بزيادة قدرها (253,174,608) جنيهات، بنسبة تقدر بنحو (18.8%) عما جرى تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022- 2023، وبزيادة قدرها (408,759,810) جنيهات، بنسبة قدرها (34.4%) عما جرى تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 - 2022.