«الأوقاف»: مقرأة مسجد الإمام الحسين تنطلق بمشاركة 9 من كبار دولة التلاوة المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء برواية ورش في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

تفاصيل مقرأة كبار القراء برواية ورش

أفادت وزارة الأوقاف أنّه ستنطلق بعد قليل مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بمشاركة أعلام القراء من دولة التلاوة المصرية.

عضوية إقامة المقرأة

وفقاً للوزارة فستنطلق تلك المقرأة برئاسة القارئ الشيخ عبدالكريم صالح، وعضوية القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وتبدأ القراءة من أول سورة التوبة، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، لافتة إلى أنّ الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.