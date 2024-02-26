«الأوقاف» تعلن تسليم 20 طن سلع غذائية إلى أهالي غزة

أعلنت وزارة الأوقاف تجهيز دفعة جديدة عبارة عن 20 طن سلع غذائية، من مشروع صكوك الإطعام؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر بمعبر رفح؛ لتسليمها إلى أهالي غزة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.

وأكدت وزارة الأوقاف، تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، و20 طن لحوم سترسلها قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي ما قدّمته لأهالي غزة بلغ 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه قدّمت في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.