«الديهي» عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: «أصعب مباحثات في العالم»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنَّ وكالة رويترز تحدثت عن مفاوضات بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنها فشلت، وخلال الساعات الأخيرة أعلن مصدر مصري رفيع المستوى عن بدء جولة جديدة من المفاوضات غداً، وأن الأطراف المتفاوضة لم تغادر القاهرة حتى الآن.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه حلقة من برنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ المفاوضات مستمرة لليوم الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن القاهرة تحتضن أصعب مفاوضات في العالم.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «أصعب عملية مباحثات في العالم، أصعب وأغلى صفقة، لأنَّ هذه الصفقة ستؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة تزيد عن 40 يوماً، وهذا يحقن دماء آلاف الضحايا، وفرصة لإعادة المباحثات للوصول إلى الحل النهائي».

ولفت إلى أنَّ الاحتلال طلب من فصائل المقاومة الذين لديهم محتجزين، حماس، قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة، ورفض التوقيع على أي وثيقة لوقف إطلاق النار، حتى تلبية هذا المطلب.

وتابع: «حماس لم ترد على الاحتلال، بسبب صعوبة حصر الأعداد بسبب الحرب، بخلاف أن الأسرى غير موجودين في مكان واحد».

وأشار إلى أنَّ كل الأطراف الفاعلة تبحث عن صفقة لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، لأن عدم وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى اشتعال الضفة الغربية وعلى كافة الأصعدة.