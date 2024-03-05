الرئيس السيسي: مصر تبذل جهودا لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في غزة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بمستوى التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين مصر وأرمينيا بمختلف المحافل الدولية، موضحًا أنَّه جرى استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش بالمنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين برئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان خلال زيارته إلى مصر، أنَّ مصر تدعم جميع المبادرات الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندة مصر الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعيًا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة.