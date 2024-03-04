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دراما المتحدة

عدنان منصور: المبعوث الأمريكي زار بيروت للتفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور

وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور

قال وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور، إنّ المبعوث الأمريكي جاء لبيروت للتفاوض على وقف إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، وإفساح المجال لعودة النازحين إلى قراهم من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

فصل المسار اللبناني عما يدور في غز

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتصور أن هذا الطرح لا يمكن أن يتم على اعتبار أنه يريد فصل المسار اللبناني عما يدور في غزة، والمقاومة عندما دعمت غزة وخففت العبء العسكري عنها أرادت الاستمرار حتى وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي».

وقف إطلاق النار في غزة

وتابع: «عند وقف إطلاق النار في غزة، يمكن الحديث عن تسهيل مهمة المبعوث الأمريكي ووقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، أما فصل المسارين فهو أمر معقد لا يمكن أن يحدث، ولكن المبعوث الأمريكي ربما يحمل وعودا تتمثل في دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني واقتصاد لبنان وكأنه يقدم العصا والجزرة».

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