الأونروا: مئات الآلاف من الجوعى في غزة

تحدث عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها شمال قطاع غزة.

تدهور الأوضاع في غزة

أكد أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الأوضاع ما زالت متدهورة في شمال غزة ويدور الحديث الآن عن مئات الآلاف من الجوعى.

وندد أبو حسنة بمقتل المئات وإصابات العديد من الفلسطينيين، أثناء حصولهم على الدعم من المواد الغذائية من خلال الشاحنات، من الجانب الإسرائيلي.

معاناة أطفال غزة

وتابع بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أصدرت بيانا مفاده: «يعاني طفل واحد من كل 6 أطفال تحت سن السنتين من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة».

وطالب أبو حسن بضرورة الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، من أجل إغاثة القطاع الذي يعاني من القصف من الجانب الإسرائيلي.