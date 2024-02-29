«العربية لحقوق الإنسان»: التقاعس الدولي عن دعم «أونروا» يؤدي إلى حدوث كوارث في غزة

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التقاعس الدولي عن دعم وحماية «أونروا» يساهم في وقوع كوارث إنسانية كبيرة، مضيفا أنه على الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة أن تتحرك بصورة عاجلة وفاعلة لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة الجناة.

التقاعس الدولي تجاه القضية الفلسطينية

وأشار رئيس العربية لحقوق الإنسان إلى أن كل الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ملتزمون باتخاذ التدابير الجماعية والفردية على السواء لوقف استمرار الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها، داعيا الدوائر الدبلوماسية والبرلمانية والقضائية العربية بمساءلة نظيراتها لاتخاذ هذه التدابير بصورة عاجلة.