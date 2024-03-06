أحمد كمالي: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط العام، وتسير الآن في إجراءات اعتمادها، وتم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام.

إصدار اللائحة التنفيذية قبل منتصف العام

وأضاف كمالي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم إصدارها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط العام قبل منتصف العام الحالي 2024.

المبادئ والقواعد الأساسية الخاصة بالقانون

وأشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، أكدت على بعض المبادئ والقواعد الأساسية الخاصة بالقانون، ومنها الاستدامة، والتنمية المتوازنة العادلة من خلال التركيز على الفجوات التنموية، لتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات والاعتمادات بين محافظات مصر، والمرونة في التخطيط، والاستمرارية والتعاقب مع تغيير الحكومات، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، لتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومبدأ تداول البيانات والمعلومات، وهو أحد ممكنات تنفيذ رؤية مصر 2030 المحدّثة «إتاحة البيانات».