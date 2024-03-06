متظاهرون يقتحمون ماركت تيسكو في لندن ويوزعون منشورات مقاطعة على الزبائن

اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين سوبر ماركت تيسكو، وهم يهتفون أيديكم ملطخة بالدماء بينما كانوا يحملون لافتات تطالب بـ المقاطعة.

وتظهر لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الأشخاص يحملون لافتات وأعلام فلسطينية في ممر السوبر ماركت، بينما يحاول الموظفون نزع فتيل الوضع.

المتظاهرون رددوا عبارة تيسكو تدعم الإبادة الجماعية

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن المتظاهرين رددوا عبارة تيسكو تدعم الإبادة الجماعية وهتفوا «أوقفوا قتل الأطفال..كفى»، كما هتفوا «أيدي تيسكو ملطخة بالدماء» بينما كان المتظاهرون المحيطون يهتفون ويوزعون المنشورات على العملاء.

وشهد الاحتجاج، الذي يبدو أنه حدث في قسم الفواكه والخضروات، متظاهرين يقومون على ما يبدو بتكديس الأفوكادو في سلال التسوق، نظرًا لأنه مستورد من الأراضي المحتلة.

أزمة في ماركت تيسكو وأسواق تخلت عن منتجات إسرائيلية

وسبق أن تعرضت تيسكو لانتقادات من نشطاء مؤيدين لفلسطين لتخزينها بعض المنتجات المصنوعة في إسرائيل.

واختارت بعض المتاجر والشركات في المملكة المتحدة التوقف عن بيع المنتجات المرتبطة بإسرائيل، بسبب الصراع مع حماس في غزة.

المتظاهرون سخروا من المنتجات الاسرائيلية

ويأتي هذا الحادث بعد أن قام الناشطون المؤيدون لفلسطين بوضع ملصقات تسعير ساخرة للفصل العنصري على أوعية الحمص الإسرائيلي في محلات السوبر ماركت البريطانية، بما في ذلك تيسكو في ديسمبر، قائلين إن العملاء الذين يشترون الصلصة المصنوعة في الأراضي المحتلة يدعمون الإبادة الجماعية.

وتعد هذه المظاهرة واحدة من العديد من الاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بينما تواصل إسرائيل مهاجمة غزة في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة أكثر من 100 ألف أغلبهم من النساء والأطفال بالاضافة لمجاعة وظروف إنسانية غير مسبوقة.