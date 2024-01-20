ملصقات ساخرة على منتجات إسرائيلية في بريطانيا.. حمص الفصل العنصري (صور)

دعا بعض النشطاء المؤيدين للحقوق الفلسطينية والمناهضين للإجرام الإسرائيلي إلى مقاطعة المنتجات التي تُصدرها المزارع الموجودة في مستعمرات غلاف غزة والموجودة في المتاجر البريطانية.

شركة رصدت ملصقات تسعير ساخرة على أوعية الحمص

وأعلنت شركة سينسبري أنها رصد ملصقات تسعير ساخرة على أوعية الحمص الإسرائيلي متهمة المتسوقين بدعم الإبادة الجماعية وكانت الملصقات التي تم العثور عليها صباح الخميس في محطة قطار فوكسهول في لندن، إن المتسوقين يمكنهم شراء حمص الفصل العنصري مقابل 19.48 جنيه إسترليني، في إشارة إلى عام تأسيس الدولة المزعومة، حسبما ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» أقدم صحيفة يهودية في بريطانيا.

شراء هذا المنتج يساعد في دعم الإبادة الجماعية

كما يشجع المستهلكون على البحث عن كلمة BDS لمزيد من المعلومات ويشير ذلك إلى أن شراء هذا المنتج يساعد في دعم الإبادة الجماعية.

وتم وضع ملصقات مماثلة من الناشطين المؤيدين لفلسطين في العديد من محلات السوبر ماركت سينسبري وتيسكو في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتقول حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل إن حمص صبرا مرتبط بجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال ارتباطه بمجموعة شتراوس ومقرها إسرائيل، والتي تمتلك العلامة التجارية مع شركة بيبسيكو.