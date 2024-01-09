متظاهرون يقاطعون خطاب جو بايدن: اوقفوا إطلاق النار في غزة (فيديو)

قطع متظاهرون حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن في كنيسة في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وطالبوه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حد لسقوط الآلاف من المدنيين وتدمير المنشآت والمباني في غزة.

وصرخ أحد المتظاهرين في وجه جو بايدن قائلًا: «إذا كنتم تهتمون حقًا بأرواح الأشخاص، فعليكم تكريم الأرواح التي فقدت والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة»، ثم هتف مجموعة من المتظاهرين «وقف إطلاق النار الآن».

أنصار «بايدن»: «أربع سنوات أخرى»

لكن أنصار الرئيس الأمريكي قاطعوا المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، وهتفوا لولاية جديدة لـ«بايدن»، قائلين: «4 سنوات أخرى»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ليرد: «كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام»، ثم توقف مع استمرار الهتافات وإخراج المتظاهرين.

وعلق جو بايدن على المتظاهرين قائلًا: «أتفهم شغفكم.. أنا أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتخفيف معاناة الفلسطنييين في قطاع غزة».

واشنطن تدعم إسرائيل

ودعمت واشنطن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وبداية الحرب في غزة، سواء بالترويج للراوية الإسرائيلي، أو بتوريد الأسلحة، أو باستخدام حق الفيتو لإجهاض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

لكن مع تزايد عدد الشهداء المدنيين والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حثّ «بايدن» إسرائيل على تقليص حملتها واتخاذ احتياطات أكبر لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، لكنه استمر في دعم المساعدات العسكرية ولم يدعُ إلى وقف إطلاق النار.